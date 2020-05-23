Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
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Elazığ'da üzücü olayı: 21 hayvan öldü
ELAZIĞ'da, tren sürüye çarptı. 20 koyun ve 1 köpek öldü. Elazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaza, önceki gün Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahibi belirlenemeyen 20 koyun ve 1 köpeğe, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Hayvanlar ölürken mahalle sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdi
Elazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.
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