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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 65 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada polis kontrol noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki T.D. ve U.E.'nin üzerinde yapılan aramada, 65 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli U.E., çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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