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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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Elazığ'da, uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ELAZIĞ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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