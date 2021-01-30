Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında B.C.C. (31) ve Y.E.'nin (61) kente uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.