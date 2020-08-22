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Serhad ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 20:01 | Son Güncelleme:

Elazığ'da trafo merkezinde patlama meydana geldi

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Elazığ'da trafo merkezinde patlama meydana geldi
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ELAZIĞ'da, otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi. Olayda bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Harput Caddesi’nde otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bir kadın hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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