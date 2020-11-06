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ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bulvarı ile Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BT 078 plakalı taksi ile 23 AAP 541 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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