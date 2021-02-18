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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı

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Elazığ'da TIR'lar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı
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ELAZIĞ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sebze ve meyve yüklü TIR’ın aynı yöndeki TIR'a çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığda TIRlar, buzlanan yolda çarpıştı: 3 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Şahsuvar köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden M.S. yönetimindeki 23 K 0011 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, kar yağışıyla birlikte yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, aynı yöndeki H.Y.'nin kullandığı 14 GJ 388 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sebze ve meyveler de yola saçıldı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

 

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