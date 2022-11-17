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Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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#ELAZIĞ#Trafik#Kaza
Elazığda TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 13:25

ELAZIĞ'da, yağmurla kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobildeki Sezen Koruk (32) hayatını kaybetti, sürücü K.Y. ise ağır yaralandı.

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Kaza, dün Elazığ- Malatya yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda K.Y.'nin kontrolünden çıkan 44 BM 728 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ABE 039 plakalı TIR çarpıştı. Bariyerlere çarparak duran otomobildeki sürücü K.Y. ile Sezen Koruk yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Sezen Koruk, burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Koruk'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. K.Y.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Elazığda TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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#ELAZIĞ#Trafik#Kaza

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