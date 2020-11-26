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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Elazığ'da tek katlı ev alev alev yandı

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Elazığ'da tek katlı ev alev alev yandı
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ELAZIĞ'da, tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Elazığda tek katlı ev alev alev yandı

Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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