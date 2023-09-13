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Elazığ'da silahlı kavgada bir can kaybı

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#Elazığ#Cinayet#Polis
Elazığda silahlı kavgada bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 11:50

Elazığ'da iki grubun silahlı kavgasında Yunus Yıldız (33), hastanede yaşamını yitirdi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

Elazığda silahlı kavgada bir can kaybı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Yunus Yıldız, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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#Elazığ#Cinayet#Polis

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