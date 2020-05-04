MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
GeriGündem Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde Muhammed Ercan'a (29) ait oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ercan ile dükkanına gelen Uğur Şefik Üstün (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Üstün, vücuduna isabet edilen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Üstün, ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ercan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle