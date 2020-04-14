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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
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ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Rizaiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi başına isabet eden kurşunla hayatını yitirdi. Kavgada ölen kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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