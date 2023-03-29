Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ELAZIĞ#Kaza#Trafik
Elazığda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 14:42

ELAZIĞ'da, husumetli 2 grubun silahlı kavgasında, başından vurulan Mirza Kılıç öldü, kuzeni Ali Kılıç bacağından yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam, Akçakiraz beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Mirza Kılıç ve kuzeni Ali Kılıç, caddede yürürken husumetli oldukları ileri sürülen Nurettin Y. ve akrabası Mehmet Y. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Y., yanında taşıdığı silahı çıkarıp Mirza Kılıç'ı başından, Ali Kılıç'ı da bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mirza Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Nurettin Y. ile Mehmet Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Haberin Devamı

Elazığda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ELAZIĞ#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık