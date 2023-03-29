Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Olay, dün akşam, Akçakiraz beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Mirza Kılıç ve kuzeni Ali Kılıç, caddede yürürken husumetli oldukları ileri sürülen Nurettin Y. ve akrabası Mehmet Y. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Y., yanında taşıdığı silahı çıkarıp Mirza Kılıç'ı başından, Ali Kılıç'ı da bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mirza Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Nurettin Y. ile Mehmet Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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