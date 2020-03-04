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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Elazığ'da Semiha Yıldırım'dan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

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Elazığ'da Semiha Yıldırım'dan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'daki depremzedeler ile bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Semiha Yıldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak günü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Kent Mahallesi'nde kurulan konteynır kente gelerek, vatandaşlarla görüştü. Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da bulunan Yıldırım, konteyner kentte yaşayan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Kırklar Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezini de ziyaret eden Yıldırım, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Semiha Yıldırım'ın Elazığ'daki ziyaretleri sırasında İdlib gazisi Fethi Ahmet Yüce ve depremin sembol isimlerinden olan Azize Çelik ile görüşeceği de öğrenildi.

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