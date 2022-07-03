Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ'da sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme

#Naim Demir#İnşaat#Elazığ
Elazığda sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme

Elazığ'da inşaattan düşen Naim Demir'e (42) müdahale etmek için olay yerine gelen ancak 'geç' kaldıkları gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğrayan sağlık görevlileri, şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü geç müdahale iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası işçi Naim Demir (42), çalıştığı inşaatta yüksekten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. İddiaya göre, ihbardan 10 dakika sonra olay yerine gelen ekipler, 'geç' geldikleri gerekçesiyle diğer işçilerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtulan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'i Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, burada hayatını kaybetti.

Elazığda sağlık ekiplerinin geç geldiği iddiasına inceleme

Demir'in cenazesi, otopsi sonrası memleketi Bingöl'de toprağa verildi. Bu arada sağlık ekipleri işçilerden şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naim Demir#İnşaat#Elazığ

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil