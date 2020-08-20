MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da polisten koronavirüs denetimi
GeriGündem Elazığ'da polisten koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Elazığ'da polisten koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da polisten koronavirüs denetimi
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da polis ekiplerince kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler, denetlemede sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulundu.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Bu uygulamalarımızda gerek yolcuların gerek sürücünün maske takıp takmadığı konusunda kontrollerimizi yapıyoruz. Buna ek olarak da özellikle minibüslerde fazla yolcu olup olmadığı konusunda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle