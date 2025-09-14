×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Otopark#Saldırı
Elazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 12:48

Elazığ'da bir otoparka düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda temizlik işçisi İ.Ç., bacağından yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde İcadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir otoparka pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte otoparkta temizlik işleriyle uğraşan İ.Ç., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Elazığ’da otoparka pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Otopark#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!