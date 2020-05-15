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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti

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Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti
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ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışma sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen G.Y. ve E.G.T. takibe alındı. Takip sonucu şüphelilerin aracında yapılan aramada 5 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y. ve E.G.T.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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