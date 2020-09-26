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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Elazığ’da otomobil, taksiye çarptı: 2 yaralı

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Elazığ’da otomobil, taksiye çarptı: 2 yaralı
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ELAZIĞ’da, otomobilin taksiye çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil, taksiye çarptı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Yusuf Öztürk yönetimindeki 23 FT 061 plakalı otomobil, Mikail Can yönetimindeki 23 T 0265 plakalı taksiye çarptı. Kazada, taksideki 2 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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