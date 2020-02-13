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ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 16:28,Son Güncelleme:/

Elazığ'da minibüs devrildi: 8 yaralı

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Elazığ'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köy minibüsü kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi, kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza,İlçeye bağlı Suyatağı köyü Kale mezrasında yakınlarında meydana geldi. Işıklar ve Memişler köyüne yolcu taşıyan O.S idaresindeki 44 plakalı minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrildi. Araçta bulunan 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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