Elazığ’da mezradaki evde facia: Alevlerin sardığı evde karı koca can verdi

Elazığ’da 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında alevlerin arasında kalan Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenlerine ulaşıldı.
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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’ndaki 2 katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.