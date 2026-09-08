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Elazığ’da mezradaki evde facia: Alevlerin sardığı evde karı koca can verdi

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#Elazığ#Ağa Ve Hayriye Üykü#Yangın Faciası
Elazığ’da mezradaki evde facia: Alevlerin sardığı evde karı koca can verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:40

Elazığ’da 2 katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında alevlerin arasında kalan Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’ndaki 2 katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ’da mezradaki evde facia: Alevlerin sardığı evde karı koca can verdi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Elazığ’da mezradaki evde facia: Alevlerin sardığı evde karı koca can verdi

Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Elazığ#Ağa Ve Hayriye Üykü#Yangın Faciası

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