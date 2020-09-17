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Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Elazığ'da koronavirüs denetimi

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Elazığ'da koronavirüs denetimi
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ELAZIĞ'da, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Elazığ'da Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın da yer aldığı denetimde, Gazi Caddesi'ndeki iş yerlerinde temizlik, sosyal mesafe ve maske kontrolü yapılıp, esnaf ile vatandaşlar uyarıldı.

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