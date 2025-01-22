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Elazığ'da korkunç olay! Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp yaşamına son verdi

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#Elazığ#Karakoçan#İntihar
Elazığda korkunç olay Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 11:22

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde yaşamına son verdi. Ahmet Misrani Derin'in yaptırdığı mezar taşında "Yaptığı her iyilikten zarar gören adam" yazması dikkat çekti.

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Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşların bir evin bahçesinde asılı bulunan biri olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan Ahmet Misrani Derin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yaşamına son veren Ahmet Misrani Derin’in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında ''Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani’’ yazdığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığda korkunç olay Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp yaşamına son verdi


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#Elazığ#Karakoçan#İntihar

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