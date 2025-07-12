Elazığ'da korkunç olay! Doğurup çöp konteynerine attığı bebeği esnaf fark etti

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Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak’taki 5 katlı Tat Apartmanı’nın önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu kadın, giriş katındaki dairede dünyaya getirdiği bebeğini apartmanın önünde bulunan çöp konteynerine attı. Kadın evine geri dönerken, konteynerden bebek sesi duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konteynerden çıkarılan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan anne ise doğum sonrası kanaması olduğu için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

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Olayı gören esnaf Nazmi Kekeç, “Kadın dışarı çıktı, çocuğu çöpe attı, sonra çevreye bakıp eve girdi. Hemen polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı. Kadını da polis götürdü. Yerler hep kan içindeydi” dedi.

Mahalle sakinlerinden Miraç Mirza Aslaner ise “Sabah ekmek almak için bu yoldan geçiyordum, bebek sesini duydum. Mahalledeki fırına gidip oradaki ağabeylere durumu anlattım. Buradan çocuk sesinin geldiğini söyledim. Onlar da bana inanıp gelip baktılar, sonra diğer esnafla beraber polise haber verdiler. Ardından polisler geldi, kadını alıp götürdüler” diye konuştu.