MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da korkunç kaza: 2 ölü 6 yaralı
GeriGündem Elazığ'da korkunç kaza: 2 ölü 6 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ - DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Elazığ'da korkunç kaza: 2 ölü 6 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da korkunç kaza: 2 ölü 6 yaralı
Abone Olgoogle-news

Elazığ’da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle