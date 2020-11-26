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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı
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ELAZIĞ'da, polis ekiplerince durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 9 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan A.K.'nin üst aramasında 9 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığda kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı

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