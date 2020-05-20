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ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Elazığ'da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

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Elazığ'da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu
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Elazığ'da bir köyden kayıp olan koyunlar jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu 6 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyünde bir kişinin ağılındaki 9 koyun kayıp oldu. Ağıla geldiğinde hayvanlarını göremeyen sahibi çalınmış olabileceği şüphesi ile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giderek inceleme yapan ekipler, çalınma ihtimalini değerlendirerek çalışma yaparken, ağıl kapısının açılarak kendi başlarına gitme ihtimalini de göz önüne alıp sahada taraması yaptı. Yaklaşık 9 saat süren saha taramasında kayıp hayvanlar,ağıldan 6 kilometre uzaklıkta meşelik alanda bulundu.
Ekiplerin hayvanları teslim ettiği sahibi, jandarmaya teşekkür etti.

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