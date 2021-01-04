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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kaybolan çocuk, 'Dost' ile yapılan aramada bulundu

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Elazığ'da kaybolan çocuk, 'Dost' ile yapılan aramada bulundu
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ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde kaybolan Adem Aslan (13), jandarma ekiplerinin iz takip köpeği 'Dost' ile yaptığı aramada, 6 saatlik çalışma sonrası evine 4 kilometre uzaklıkta bulunarak, ailesine teslim edildi.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde yaşayan Adem Aslan'ın dün akşam saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. İz takip köpeği 'Dost' ve dronun da kullanıldığı 6 saatlik çalışmalar sonucunda Aslan, evine 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Cep telefonunu kaybettiği için korkup kaçtığı öğrenilen Aslan, ailesine teslim edildi. Aile, çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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