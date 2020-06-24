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ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk buğday tarlasında bulundu

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Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk buğday tarlasında bulundu
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Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk 500 dönümlük buğday ekili arazide başakların arasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğankuş köyünde öğle vakti oyun oynamak için evden ayrılan 4 yaşındaki Ömer Faruk Aydemir'den bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine köye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler köy çevresinde arama çalışması başlattı.

Çocuğun köyün çevresindeki buğday tarlarına girmiş olabileceği ihtimaline karşı ekipler, hat düzeni ile başaklar arasında arama yaptı.

Yaklaşık 500 dönümlük buğday ekili alanda yapılan 5 saatlik aramanın sonucunda küçük çocuk başakların arasında korkmuş vaziyette bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen küçük Ömer ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan Aydemir ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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