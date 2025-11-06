×
Elazığ’da kaybolan 14 yaşındaki otizmli Veysel için arama çalışması başlatıldı

#Elazığ#Kayıp#Veysel Bilen
Elazığ’da kaybolan 14 yaşındaki otizmli Veysel için arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 15:50

Elazığ’da evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için arama çalışması başlatıldı.

Elazığ’da Gümüşkavak Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor.

