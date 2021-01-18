Elazığ'da karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

İlçede üç gündür etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle 8 araç, Palu-Gökdere köy yolunun Karadağ mevkisinde ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı.



Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, Palu Kaymakamı Tayfun Deli'nin koordinesinde yolda mahsur kalan 8 araçtaki 15 kişiyi kurtardı.



Vatandaşlar, kısa sürede yolu açan ekiplere ve ilgilerinden dolayı Kaymakam Deli'ye teşekkür etti.