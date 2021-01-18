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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 19:53 | Son Güncelleme:

Elazığ'da karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

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Elazığ'da karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

İlçede üç gündür etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle 8 araç, Palu-Gökdere köy yolunun Karadağ mevkisinde ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, Palu Kaymakamı Tayfun Deli'nin koordinesinde yolda mahsur kalan 8 araçtaki 15 kişiyi kurtardı.

Vatandaşlar, kısa sürede yolu açan ekiplere ve ilgilerinden dolayı Kaymakam Deli'ye teşekkür etti.

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