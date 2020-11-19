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ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kamyonette 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

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Elazığ'da kamyonette 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da bir kamyonette 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbari çalışmalar sonucu E.T. ve Z.Y'nin Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Şüpheliler E.T. ve Z.Y'nin bulunduğu aracı takip sonucu durduran ekipler, narkotik köpeği "Kadeh" ile yaptıkları aramada kamyonette gizlenmiş 2 kilo 450 gram kubar esrar buldu.
Gözaltına alınan E.T ve Z.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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