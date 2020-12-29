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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

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Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı
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ELAZIĞ'da, beton pompa kamyonunun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. Cebrail Sağlam yönetimindeki 23 ABV 993 plakalı beton pompa kamyonu, Mehmet Ziya Çoban yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton pompa aracı yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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