Elazığ'da kahreden olay! Murat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden Burak Süner (14) serinlemek için suya girdi. Süner, bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi. Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu Süner'in suda kaybolduğu öğrenildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi. Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas, Bitlis ve Erzurum'dan ekiplerin sevk edildiği bölgede su altı arama cihazı olan ROV makinesi ile arama yapıldı.

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Çocuğun cansız bedeni olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 4 kilometre aşağısında kum ocakları mevkiinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni hastaneye morguna kaldırıldı.