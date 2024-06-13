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Elazığ'da kahreden olay! Murat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Elazığ#Murat Nehri#Boğulma
Elazığda kahreden olay Murat Nehrinde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 10:04

Elazığ'ın Palu ilçesinde iddiaya göre Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Burak Süner, suya girerek kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi. Ailesi arkadaşlarının yanına gidince durumu öğrendi. 14 yaşındaki çocuk, ekiplerin bir haftalık çalışması sonucu ölü bulundu.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden Burak Süner (14) serinlemek için suya girdi. Süner, bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi. Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu Süner'in suda kaybolduğu öğrenildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi. Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas, Bitlis ve Erzurum'dan ekiplerin sevk edildiği bölgede su altı arama cihazı olan ROV makinesi ile arama yapıldı.

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Çocuğun cansız bedeni olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 4 kilometre aşağısında kum ocakları mevkiinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni hastaneye morguna kaldırıldı.

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#Elazığ#Murat Nehri#Boğulma

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