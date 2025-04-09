Elazığ'da kafede dehşet! Kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi tabancayla vurdu

Güncelleme Tarihi:
Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta meydana geldi. Kafeye gelen 2 kişi, arkadaşlarıyla oturan kişiyi dışarı çıkarmak istedi. Ayağa kalkan bu kişi, yanına gelip koluna sarılan 2 kişiye, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş edip kaçtı. Kafedekiler panikle kaçışırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)