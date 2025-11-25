×
Elazığ'da kadın cinayeti! Sümeyye Yıldız, eşi tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Kovancılar#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 13:19

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Erdal Yıldız, eşi Sümeyye Yıldız’ı (34) tabancayla ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Erdal Yıldız, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Yıldız ve eşi Sümeyye Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdal Yıldız, eşine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Sümeyye Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Erdal Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

