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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

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Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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ELAZIĞ'da, jandarmanın kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente kaçak malzeme getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Takibe alınan araç, kente geldiğinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 ton 110 kilo tütün, gümrük kaçağı 3 cep telefonu ve 81 çift gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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