ELAZIĞ (AA)
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Elazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi
Elazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri olay yerinde pikaba yükledikleri kaçak avlanmış balıklarla kaçmaya çalışan M.Ç. ve S.Ç'yi takip sonucu yakaladı.
Balıklara el konulurken, M.Ç. ve S.Ç.'ye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
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