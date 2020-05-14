MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi
GeriGündem Elazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ELAZIĞ (AA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Elazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Elazığ'da kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri olay yerinde pikaba yükledikleri kaçak avlanmış balıklarla kaçmaya çalışan M.Ç. ve S.Ç'yi takip sonucu yakaladı.

Balıklara el konulurken, M.Ç. ve S.Ç.'ye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle