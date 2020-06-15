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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O.'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.

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