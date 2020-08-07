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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Elazığ'da jandarmadan 'koronavirüs' denetimi

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Elazığ'da jandarmadan 'koronavirüs' denetimi
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ELAZIĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla jandarma ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Vatandaşa hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapılarak, maske ve dezenfektan verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Elazığ'da da koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tunceli- Pertek ve Malatya- Elazığ yolu ile tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere il genelinde vatandaşa koronavirüse karşı hijyen, maske ve sosyal mesafenin önemini anlatarak, uyarıda bulundu. Dezenfektan ve maskesi olmayanların ihtiyaçları da ekiplerce temin edildi.

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