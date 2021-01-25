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Gündem
Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

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Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi. Kuru otlar, Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı.

 

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