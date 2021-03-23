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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı

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Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı

ELAZIĞ'da, itfaiye aracının otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5'i itfaiye personeli 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Serkan Çayır'ın kullandığı 23 AAE 857 plakalı itfaiye aracı, göreve giderken, Ebru Kılıç yönetimindeki 42 AN 890 plakalı otomobile çarptı. Kazada, itfaiye aracında bulunan 5 personel ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

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