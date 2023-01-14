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Elazığ'da isyan ettiren olay: 5 köpek ölü bulundu

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#Köpek#Elazığ#Ölü
Elazığda isyan ettiren olay: 5 köpek ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 13:01

Elazığ'ın Maden ilçesinde sahipsiz 5 köpek ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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İlçe merkezi yakınlarında boş arazide sahipsiz 5 köpeğin hareketsiz yattığı görnütüler, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeklerin öldüğü tespit edildi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü öne sürülürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, köpeklerin kesin ölüm nedeninin soruşturmanın ardından netlik kazanacağını belirterek, “Gerekli soruşturma İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye ve Emniyet tarafından sürdürülüyor" dedi

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#Köpek#Elazığ#Ölü

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