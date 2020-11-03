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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı

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Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı
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ELAZIĞ'da farklı zamanlarda bir iş hanının kapılarını ve bir inşaattan da sac levha çaldığı tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Elazığ'da farklı zamanlarda bir iş hanının 4 alüminyum kapısını ve bir inşattan da 70 sac levha çalan şüphelinin, M.F.G. olduğu tespit edildi. Ekiplerin adresine operasyon düzenlediği M.F.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.F.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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