Elazığ'da inşaat hırsızları suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT), bir inşaatta yapılan hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, inşaatta yaptıkları incelemede M.A. ile R.Ç.'yi kurşun çinko çaldıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından kurşun çinkoya el konulurken, M.A. ile R.Ç. gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.