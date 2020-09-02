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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Elazığ'da inşaat hırsızları suçüstü yakalandı

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Elazığ'da inşaat hırsızları suçüstü yakalandı
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ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, inşaatta 2 şüpheli, çinko çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT), bir inşaatta yapılan hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, inşaatta yaptıkları incelemede M.A. ile R.Ç.'yi kurşun çinko çaldıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından kurşun çinkoya el konulurken, M.A. ile R.Ç. gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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