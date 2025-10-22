×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ'da ilk defa yapıldı! Tam 3 ay sürdü: Pırlanta ile altın kullanıldı | '200 bin liradan aşağı yapamayız'

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Tespih#Pırlanta
Elazığda ilk defa yapıldı Tam 3 ay sürdü: Pırlanta ile altın kullanıldı | 200 bin liradan aşağı yapamayız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 12:31

Elazığ'da ilk defa sipariş üzerine yapılan ve pırlanta işlemeli altın püsküllü fil dişi tespih, 3 ay boyunca yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından görücüye çıktı.

Haberin Devamı

Elazığ'da tespih ustası Hadin Bulut tarafından sipariş üzerine ilk defa yapılan pırlanta işlemeli ve altın püsküllü fil dişi tespih, 3 aylık yapım ve işleme süresinin ardından tamamlandı. 3,5 karat pırlantanın ve 5.97 gram altının kullanıldığı fil dişi tespih, görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

Elazığda ilk defa yapıldı Tam 3 ay sürdü: Pırlanta ile altın kullanıldı | 200 bin liradan aşağı yapamayız

"FİYAT OLARAK İLK DEFA YAPTIĞIMIZ İÇİN 150 BİN LİRAYA YAPTIK"

Tespih hakkında açıklamalarda bulunan Hadin Bulut, "Dünyanın en değerli iki madenini orijinal bir fil dişinde birleştirdik. Pırlanta ile altının fil dişinin üzerindeki müthiş görselini yakaladık. Tamamen özel ve sipariş üzerine yapıldı. 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram 14 ayar altın kullanıldı. Fil dişinin de 20 grama yakın malzemesi var.

Elazığda ilk defa yapıldı Tam 3 ay sürdü: Pırlanta ile altın kullanıldı | 200 bin liradan aşağı yapamayız

Özel işçilik yapıldı. Fiyat olarak ilk defa yaptığımız için 150 bin liraya yaptık. Aslında ilk defa yaptığımız için işçilik ücreti almadık. İkinci bir sipariş alırsak, 200 bin liradan aşağı yapamayız. Çünkü yapımı ortalama 3 ay sürdü" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Tespih#Pırlanta

BAKMADAN GEÇME!