Elazığ'da ilk defa yapıldı! Tam 3 ay sürdü: Pırlanta ile altın kullanıldı | '200 bin liradan aşağı yapamayız'

Elazığ'da tespih ustası Hadin Bulut tarafından sipariş üzerine ilk defa yapılan pırlanta işlemeli ve altın püsküllü fil dişi tespih, 3 aylık yapım ve işleme süresinin ardından tamamlandı. 3,5 karat pırlantanın ve 5.97 gram altının kullanıldığı fil dişi tespih, görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

Tespih hakkında açıklamalarda bulunan Hadin Bulut, "Dünyanın en değerli iki madenini orijinal bir fil dişinde birleştirdik. Pırlanta ile altının fil dişinin üzerindeki müthiş görselini yakaladık. Tamamen özel ve sipariş üzerine yapıldı. 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram 14 ayar altın kullanıldı. Fil dişinin de 20 grama yakın malzemesi var.

Özel işçilik yapıldı. Fiyat olarak ilk defa yaptığımız için 150 bin liraya yaptık. Aslında ilk defa yaptığımız için işçilik ücreti almadık. İkinci bir sipariş alırsak, 200 bin liradan aşağı yapamayız. Çünkü yapımı ortalama 3 ay sürdü" dedi.