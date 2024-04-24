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Elazığ'da ilginç olay! 6 gündür haber alınamıyordu... Evde uyurken bulundu

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#Elazığ#Kayıp İhbarı#Uyku
Elazığda ilginç olay 6 gündür haber alınamıyordu... Evde uyurken bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:14

Elazığ’da komşularının haber alamadığı Cevdet Çiftçi (80), için ekipler harekete geçti. 6 gündür Çiftçi'ye ulaşılamadığı bilgisi üzerine adrese gelen ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldı ama kapı açılmadı. İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla balkondan eve girmesinin ardından Çiftçi uyurken bulundu.

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Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi’nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi.

KAPIYI AÇMAYINDA EVİN BALKONUNDAN İÇERİ GİRDİLER

Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi’nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Çiftçi, kapıyı açmayınca

itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuyakaldığını söyledi.

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Çiftçi'nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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#Elazığ#Kayıp İhbarı#Uyku

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