Elazığ’da ikinci deprem can aldı

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da tedbir amaçlı binalar boşaltıldı. 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Akpınar Mahallesi Susam Sokak’ta ilk depremde boşaltılan 6 katlı apartman yıkıldı. Polis memuru Halit Baydoğan ve Ali Şara enkaz altında kaldı. Ekipler, 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu polis memuru Halit Baydoğan’ın cansız bedeni çıkartıldı. Ardından enkaz altında kalan Ali Şara’nın cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, arama-kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

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GAZİ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

2 büyük depremle birlikte şehir genelinde onlarca bina ağır hasar aldı. Gazi Caddesi’ndeki çoğu bina da boşaltıldı. Binaların önlerine şerit çekildi ve içeri girişler yasaklandı. Son olarak ise barikatlar çekilerek cadde trafiğe kapatıldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -5 EN YÜKSEK -1 / HAFTA BAŞINA KADAR SİSLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ’da hava durumu: “Bugün (çarşamba) en düşük sıcaklık sıfırın altında 5, en yüksek yine sıfırın altında 1 derece olacak ve kar yağışı görülecek. Kentte hafta başına kadar soğuk ve sis etkili olacak.”