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Elazığ'da hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı

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#ELAZIĞ#Polis#Hastane
Elazığda hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 09:52

ELAZIĞ’da, suçüstü yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i, çıkan arbede polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli ve beraberindeki 2 kişi de gözaltına alındı.

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Olay, gece Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çıkan arbedede 3 şüpheliden 1'i, polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay yerinde 2 kişi yakalanırken, kaçan şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisi süren polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#ELAZIĞ#Polis#Hastane

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