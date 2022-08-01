Elazığ'da hayat kurtaran hamle

Haberin Devamı

Olay, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken ‘Şekerim düştü’ dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.



Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.



O anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.